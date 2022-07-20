Военные РФ сообщили об уничтожении семи пунктов управления ВСУ за сутки

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В ходе специальной военной операции на Украине оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено семь пунктов управления украинской армии, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в среду.

"В том числе - (пункты управления - ИФ) подразделений 63-й механизированной и 61-й пехотной бригад в районах населенных пунктов Явкино, Березнеговатое, Висунск, Калуга Николаевской области, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Верхнекаменское Донецкой Народной Республики, а также 92-й механизированной бригады в районе Должик Харьковской области", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что уничтожено восемь складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах Парасковиевка, Константиновка, Артёмовск (ДНР), Нововоронцовка (Херсонская область) и Терноватое (Запорожская область). А также - два склада горючего 54-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Курахово (ДНР).

"В рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражены: пять взводов реактивных систем залпового огня "Град" 48-й и 58-й мотопехотных бригад, шесть артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах населенных пунктов Курахово, Новомихайловка, Константиновка и Георгиевка Донецкой Народной Республики", - сообщил Конашенков.

Он также заявил, что более 200 украинских военных были уничтожены в результате удара по объекту бригады морской пехоты в районе Одессы.

"Высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населенном пункте Дачное Одесской области, где осуществлялась подготовка резервистов для ВСУ", - сказал Конашенков.

"Уничтожено более 200 человек личного состава, а также свыше десяти единиц военной техники иностранного производства", - сообщил он.

Кроме того, по словам Конашенкова, военные РФ уничтожили пусковую установку ракетного комплекса Harpoon американского производства.

"В районе населенного пункта Усатово Одесской области высокоточным оружием ВКС России уничтожена пусковая установка ракетного комплекса Harpoon производства США", - сказал он.

Также он заявил об уничтожении 19 единиц бронетехники и до 40 военных "в результате удара высокоточным оружием ВКС России по складу ракетно-артиллерийского вооружения 14-й механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Соледар Донецкой народной республики".