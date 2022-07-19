Разрабатываемую в США гиперзвуковую ракету запустили с грузовика морпехов

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Успешный испытательный запуск разрабатываемой американской гиперзвуковой ракеты в рамках программы Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) в начале июля был осуществлен с обычного грузовика Корпуса морской пехоты США, сообщила военная газета Stars And Stripes.

Испытание ракеты с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем по программе HAWC Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) было проведено на полигоне в штате Нью-Мексико. Для запуска использовался обычный штатный тяжелый грузовик Корпуса морской пехоты и Армии США, на котором была размещена пусковая установка.

Это уже третье с сентября 2021 года успешное испытание ракеты, разрабатываемой корпорацией Raytheon.

Тогда она была запущена с борта истребителя-бомбардировщика F-18. Лётные испытания были сконцентрированы на тестировании двигательной установки с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем и методах управления температурным режимом, чтобы обеспечить длительный гиперзвуковой полёт. По сообщению DARPA, ракета развила скорость в 5 Маха (6,1 тыс. км в час) и пролетела около 500 км.

"Развитие гиперзвуковых возможностей нашей страны является важнейшим национальным императивом, и это был важный шаг вперед. Последовательные успешные летные испытания дают нам еще большую уверенность в технической зрелости нашего прототипа по программе Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC)", - сказал руководитель ракетного подразделения Raytheon Уэс Кремер.

Этими гиперзвуковыми ракетами предполагается оснастить войска Корпуса морской пехоты, Армии и истребители-бомбардировщики тактической авиации ВВС США.

Программы по созданию гиперзвукового оружия

В настоящее время Соединенные Штаты ведут работы по созданию гиперзвукового оружия в рамках сразу восьми отдельных программ. На разработку и развертывание систем гиперзвукового оружия в 2022 финансовом году администрация президента США Джо Байдена выделила $3,8 млрд.

Важнейшей из программ является Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) по созданию гиперзвуковой ракеты с планирующим блоком воздушного базирования AGM-183A. В 2021 году были предприняты три попытки тестового запуска ракеты с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над полигоном Поинт-Мугу вблизи Калифорнии, которые окончились неудачей.

Лишь в мае и июле 2022 года испытания прошли успешно.

По проектным данным, гиперзвуковая ракета AGM-183A имеет дальность действия 1000 миль (1600 км). Скорость гиперзвуковой ракеты AGM-183A американскими военными не раскрывается, лишь указывается, что она будет больше 8 Маха. Ракетами этого типа планируется в первую очередь оснащать стратегические бомбардировщики B-52H, каждый из которых сможет нести по четыре AGM-183A.

Ракета разрабатывается компанией Lockheed Martin в рамках контракта c Пентагоном на общую сумму $480 млн. Она предназначена не только для ВВС, но и для вооружения боевых кораблей американского флота.