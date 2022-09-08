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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:14

В Пентагоне ожидают, что армия США получит гиперзвуковое оружие до конца 2023 года

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Гиперзвуковое оружие планируется поставить на вооружение американской армии не позднее конца 2023 года, заявил заместитель Минобороны США Гейб Камарилло.

"Мы не ждем каких-либо задержек", - сказал он на конференции, организованной изданием Defense News.

В свою очередь заместитель министра обороны по закупкам и обеспечению Уильям Лапланте заявил на конференции, что рассчитывает на начало крупномасштабного производства гиперзвукового оружия в США в ближайшие годы.

В интервью FedScoop Лапланте, тем не менее, сказал: "Я хотел бы сказать вам, что они (компании, занимающиеся гиперзвуковым оружием - ИФ) абсолютно готовы к этому (...). Но если вы знаете что-нибудь о гиперзвуке ... есть очень сложные проблемы с материалами, проблемы с терморегулированием, проблемы с аэродинамикой".

США
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