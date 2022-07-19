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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

В Ереване пообещали вывести армянских военных из Карабаха в сентябре

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Армения выведет подразделения своих вооруженных сил из непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) в сентябре. Об этом заявил в интервью госинформагентству "Арменпресс" секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Во время войны ряд частей ВС Армении прибыл на помощь армии обороны Карабаха. После установления режима прекращения огня и размещения в Карабахе миротворческого контингента Российской Федерации вполне закономерен вывод подразделений ВС Армении из НКР. Этот процесс близок к завершению и завершится в сентябре", - сказал он.

По словам секретаря Совбеза, функции по обеспечению безопасности непризнанной НКР выполняет ее армия обороны, и в этом отношении ничего не меняется. "По информации, полученной нами от властей Нагорного Карабаха, призывники Нагорного Карабаха, как и прежде, будут призываться на военную службу. Контрактников из Армении в Армию обороны Нагорного Карабаха не призывают. При необходимости Нагорный Карабах организует привлечение контрактников на месте", - отметил Григорян.

Армения НКР Нагорно-Карабахская республика
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