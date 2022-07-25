Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:51

Пашинян и Блинкен обсудили армяно-азербайджанские мирные переговоры

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили по телефону в понедельник двустороннюю повестку, а также связанные с мирными переговорами между Арменией и Азербайджаном вопросы, армяно-турецкие отношения и вопросы безопасности и стабильности в регионе, сообщила пресс-служба правительства Армении.

"Предметом обсуждения стали вопросы, связанные с мирными переговорами между Арменией и Азербайджаном, урегулированием нагорно-карабахской проблемы, открытием региональных коммуникаций, возвращением пленных, выяснением судьбы пропавших без вести", - отмечают в пресс-службе.

Там подчеркнули, что Блинкен в ходе телефонного разговора "выразил готовность США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ поддержать решение всех упомянутых вопросов".

Пашинян со своей стороны "подтвердил свою приверженность мирной повестке дня и подчеркнул, что общественность Армении поддерживает этот курс", говорится в сообщении.

Стороны также обсудили вопросы безопасности и стабильности в регионе.

Собеседники кроме того обсудили процессы, происходящие в отношениях Армении и Турции.

"Госсекретарь приветствовал состоявшийся 11 июля телефонный разговор между премьер-министром Армении и президентом Турции и выразил готовность США поддержать нормализацию отношений между двумя странами", - говорится в сообщении.

Госсекретарь США также провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого обсудил ход азербайджано-армянских мирных переговоров.

"Я говорил сегодня с президентом Азербайджана о продолжающихся мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией. Я высоко оцениваю позитивный импульс двусторонних переговоров и призываю к дальнейшему продвижению к миру и стабильности в регионе", - написал Блинкен на своей странице в соцсети.

Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов 16 июля обсудили урегулирование отношений между Ереваном и Баку.

США Армения Энтони Блинкен Никол Пашинян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 25 июля

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Финляндия не намерена прекращать выдачу виз туристам из РФ из-за СВО на Украине

Финляндия не намерена прекращать выдачу виз туристам из РФ из-за СВО на Украине

Власти Украины рассчитывают начать экспорт зерна по морю на этой неделе

Военная операция на Украине

Лавров заявил, что сделка по зерну не помешает РФ продолжить СВО на Украине

Лавров заявил, что сделка по зерну не помешает РФ продолжить СВО на Украине

"Евровидение-2023" решили провести в Великобритании

"Евровидение-2023" решили провести в Великобритании

В США за неделю установлено более 1 тыс. температурных рекордов на фоне жары

Израиль может принять ряд мер в отношении РФ в случае закрытия агентства "Сохнут"

Израиль может принять ряд мер в отношении РФ в случае закрытия агентства "Сохнут"

На Тайване начались учения, имитирующие вторжение армии Китая

На Тайване начались учения, имитирующие вторжение армии Китая

Япония введет запрет на импорт золота из РФ с 1 августа

Япония введет запрет на импорт золота из РФ с 1 августа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });