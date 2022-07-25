Пашинян и Блинкен обсудили армяно-азербайджанские мирные переговоры

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили по телефону в понедельник двустороннюю повестку, а также связанные с мирными переговорами между Арменией и Азербайджаном вопросы, армяно-турецкие отношения и вопросы безопасности и стабильности в регионе, сообщила пресс-служба правительства Армении.

"Предметом обсуждения стали вопросы, связанные с мирными переговорами между Арменией и Азербайджаном, урегулированием нагорно-карабахской проблемы, открытием региональных коммуникаций, возвращением пленных, выяснением судьбы пропавших без вести", - отмечают в пресс-службе.

Там подчеркнули, что Блинкен в ходе телефонного разговора "выразил готовность США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ поддержать решение всех упомянутых вопросов".

Пашинян со своей стороны "подтвердил свою приверженность мирной повестке дня и подчеркнул, что общественность Армении поддерживает этот курс", говорится в сообщении.

Стороны также обсудили вопросы безопасности и стабильности в регионе.

Собеседники кроме того обсудили процессы, происходящие в отношениях Армении и Турции.

"Госсекретарь приветствовал состоявшийся 11 июля телефонный разговор между премьер-министром Армении и президентом Турции и выразил готовность США поддержать нормализацию отношений между двумя странами", - говорится в сообщении.

Госсекретарь США также провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого обсудил ход азербайджано-армянских мирных переговоров.

"Я говорил сегодня с президентом Азербайджана о продолжающихся мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией. Я высоко оцениваю позитивный импульс двусторонних переговоров и призываю к дальнейшему продвижению к миру и стабильности в регионе", - написал Блинкен на своей странице в соцсети.

Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов 16 июля обсудили урегулирование отношений между Ереваном и Баку.