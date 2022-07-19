"Литовские желдороги" начали перевозить нефтепродукты для Украины в обход Белоруссии

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Грузовая компания LTG Cargo, входящая в группу "Литовских железных дорог" (Lietuvos gelezinkeliai, LTG), начала перевозку произведенных предприятием Orlen Lietuva (в структуре польского нефтеконцерна Orlen) нефтепродуктов для Украины в обход Белоруссии.

Как сообщила LTG, компания планирует перевозить такие грузы два-три раза в неделю, к концу лета довести их ежемесячные объемы до 30 тыс. тонн.

LTG Cargo перевозит нефтепродукты между терминалами Моцкава (Литва) и Тракишки (Польша). Дальнейший маршрут лежит через Польшу к пункту пропуска Ягодин на границе с Украиной, транспортировку осуществляют польские перевозчики и "Укрзализныця".

За последние недели по этому маршруту на Украину отправилось 12 поездов с более чем 12 тыс. тонн нефтепродуктов.

"Груз будет переводиться с узкой колеи на широкую только один раз – на территории Украины, поэтому маршрут может быть эффективным", - сказала руководитель LTG Cargo Эгле Шиме, слова которой приведены в сообщении.

В дальнейшем LTG Cargo планирует расширять географию перевозки нефтепродуктов и осуществлять их транспортировку из Клайпедского порта.

Как сообщалось, по прогнозам "Литовских железных дорог", в 2022 году она перевезет вдвое меньше грузов, чем в 2021 году – около 26,5 млн тонн, это будет самый большой спад и самый маленький грузопоток за всю историю LTG. В связи с сокращением грузопотока компания прогнозирует, что в этом году она может потерять около 150 млн евро доходов.

В частности, из-за санкций ЕС и США в отношении производителя удобрений "Беларуськалий" LTG потеряла около 11 млн тонн грузов в год и в результате недополучит 61 млн евро дохода. Запрет Белоруссии на транзит по ее территории из Литвы нефти и продуктов ее переработки, удобрений на Украину приведет к потере "Литовскими железными дорогами" 1,4 млн тонн этих грузов и 17 млн евро.