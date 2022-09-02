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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Основной акционер клайпедского Терминала насыпных грузов выкупит долю "Беларуськалия"

В Минске заявляли, что долю в терминале у Белоруссии "отжали"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Игорь Удовицкий, крупнейший акционер подпавшего под западные санкции "Терминала насыпных грузов" (Biriu kroviniu terminalas, BKT), который до февраля 2022 года грузил удобрения "Беларуськалия" в Клайпедском порту, может консолидировать 100% акций терминала.

Как сообщил Совет по конкуренции Литвы (СК, антимонопольная служба), Удовицкий запросил разрешение на покупку 30% акций BKT и получение единоличного контроля над предприятием.

Сейчас 30% акций BKТ принадлежит "Беларуськалию", 65% - Удовицкому косвенно и еще 5% - ему же напрямую.

В начале августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона лишилась доли в терминале BKT.

"Литва также фактически забрала собственность белорусского предприятия в Клайпеде. Как известно, с 2013 года "Беларуськалий" является собственником 30% акций клайпедского терминала сыпучих грузов BKT. Мало того, что эти санкции незаконно ввели, так еще и фактически забрали вашу собственность", - сказал он тогда.

"Отжали", - прокомментировал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Белоруссия в связи с западными санкциями лишена возможности экспортировать свои товары, в том числе калийные удобрения, через порты стран Балтии. Литва с 1 февраля 2022 года перестала принимать белорусские поезда с калийными удобрениями, следовавшими в направлении порта Клайпеды - крупнейшего перевалочного узла при экспорте белорусских удобрений. В последние годы через Клайпедский порт на суда грузилось около 10-11 млн тонн удобрений "Беларуськалия" в год. Удобрения "Беларуськалия" составляли в Литве около 20-25% всех перевозимых по железным дорогам грузов.

В марте BKT сообщил, что планирует уволить почти всех работников из-за простоя терминала в условиях отсутствия грузов.

BKT Литва Клайпеда Белоруссия Беларуськалий Александр Лукашенко Совет по конкуренции Литвы Игорь Удовицкий
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