Борьбу за пост лидера британских консерваторов продолжат Сунак, Трасс и Мордонт

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Экс-министр Великобритании по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох по итогам четвертого тура выборов выбыла из гонки за пост лидера Консервативной партии и, соответственно, премьера страны, борьбу продолжают трое кандидатов, сообщает Sky News.

Результаты голосования объявил глава "комитета 1922" (парламентской группы от Консервативной партии в Палате общин Великобритании) сэр Грэм Брэди в эфире Sky News. По его словам, Баденох за время выборной гонки набрала меньше всех голосов (59). Телеканал со своей стороны отмечает, что за четвертый раунд голосования она набрала лишь один голос.

В гонке по-прежнему лидирует бывший глава Минфина Риши Сунак с 118 голосами, при этом в ходе прошедшего тура выборов он заручился поддержкой лишь трех голосов. Кроме него борьбу продолжают еще двое кандидатов - младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт (92 голоса) и глава МИД Лиз Трасс (86 голосов). Мордонт и Трасс получили в этом раунде 10 и 15 голосов соответственно.

Брэди добавил, что был обнаружен один испорченный избирательный бюллетень.

Финальный - пятый - тур голосования назначен на среду, он пройдет с 13:00 по 15:00 по местному времени (15:00-17:00 по московскому).

Накануне гонку за роль лидера Великобритании пришлось покинуть председателю спецкомитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Тому Тугендхату. На прошлой неделе по итогам первого и второго тура выборов из борьбы выбыли бывший глава британского МИД Джереми Хант, глава Минфина Надхим Захави и генеральный прокурор Суэлла Браверман. При этом Хант и Захави не смогли преодолеть планку в 30 голосов, необходимых для выхода во второй тур.

Процесс выбора нового лидера партии стартовал 13 июля. Консервативная партия проведет ряд голосований до тех пор, пока не останется всего два кандидата. После этого члены партии должны будут выбрать своего лидера до дедлайна, установленного "комитетом 1922" (парламентской группой от Консервативной партии в Палате общин Великобритании).

8 июля британский премьер Борис Джонсон заявил, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы выберут нового лидера партии.

Джонсон – премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года.

Основной причиной грядущей отставки Джонсона британские СМИ считают несколько скандалов, фигурантом которых он стал в последние месяцы.