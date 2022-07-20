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Джонсон завершил заключительное выступление в качестве премьера цитатой из "Терминатора"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон завершил свое последнее выступление в парламенте крылатой фразой "Hasta la vista, baby" из фильма "Терминатор 2: Судный день", сообщает в среду Sky News.

"Я бы хотел поблагодарить вас, господин спикер, поблагодарить всех прекрасных сотрудников палаты общин, поблагодарить всех моих друзей и коллег, моего досточтимого друга напротив (лидера находящихся в оппозиции лейбористов - ИФ), словом - поблагодарить всех. И hasta la vista, baby", - сказал Джонсон в своей завершающей речи, чем вызвал бурные аплодисменты со стороны своих однопартийцев-консерваторов.

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Последняя фраза, которую можно перевести как "до встречи, детка", стала всемирно известной после того, как в фильме "Терминатор 2: Судный день" ее произнес робот Терминатор, роль которого сыграл Арнольд Шварценеггер. Эта фраза занимает 76-е место в списке 100 самых известных цитат из американских фильмов за 100 лет по версии Американского института киноискусства.

Джонсон также оставил несколько советов своему преемнику, в частности, "держаться поближе к американцам, заступаться за украинцев, свободу и демократию повсюду", а также снижать налоги и "фокусироваться на идущей в будущее дороге, не забывая при этом поглядывать в зеркала заднего вида".

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В среду путем голосования решится, какие два кандидата останутся в борьбе за пост главы Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании. На данный момент на эту позицию претендуют бывший глава Минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс и младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт.

8 июля британский премьер Борис Джонсон заявил, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы выберут нового лидера партии.

Джонсон - премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года.

Основной причиной грядущей отставки Джонсона британские СМИ считают ряд скандалов, фигурантом которых он стал в последние месяцы.

Борис Джонсон Великобритания
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