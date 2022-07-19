Украина решила отсрочить выплаты по евробондам на два года

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины принял решение об отсрочке платежей по еврооблигациям до июля 2024 года, сообщают украинские СМИ.

Кроме того, правительство приняло решение отложить на такой же срок платежи по ВВП-варрантам, а также предлагает продлить ограничение максимальной выплаты по ним с 2025 года до конца 2027 года и понизить потолок выплаты с 1% ВВП до 0,5% ВВП.

Как сообщалось, в начале прошлой недели "Нафтогаз Украины" через эмитента своих еврооблигаций Kondor Finance plc обратился к держателям этих бумаг на сумму почти $1,5 млрд с предложением отсрочить выплаты купонов по ним на два года, в том числе отложить на такой же срок погашение еврооблигаций-2022 на $335 млн. Это привело к падению котировок суверенных еврооблигаций до исторического минимума.

Так, облигации с погашением в 2024-2033 гг. котировались на уровне от 16,5% до 18,2% от номинала. Самые "короткие" облигации с погашением в начале сентября 2022 года подешевели больше всего – на 10,5 процентного пункта (п.п.) – до 37,3% от номинала, а бумаги с погашением в сентябре 2023 года упали в цене до 25,1% от номинала.

Однако в конце прошлой недели евробонды Украины отыграли падение на заявлениях МВФ о намерениях Киева продолжать аккуратно обслуживать свой долг.

В частности, больше всего подорожали еврооблигации-2022, почти полностью отыграв падение - до 47% от номинала. Бумаги с погашением в 2024-2033 гг. в конце недели котировались в диапазоне 19%-20,2% от номинала по сравнению с 20,9-22,5% неделей ранее.

Частично отыграли падение за четверг-пятницу и ВВП-варранты – до 23,5% от номинала с 21,9% в среду, однако это все равно ниже уровня предыдущей недели – 25,6% и намного ниже 38,8%, которые за них давали еще в начале июня.