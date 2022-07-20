Премьер Канады назвал сложным, но правильным решение вернуть турбину для "Северного потока"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что поддерживает решение вернуть отремонтированную турбину для газопровода "Северный поток" в Германию, сообщает телеканал Global News.

По его словам, "это решение было сложным, но оно было правильным".

Ранее сообщалось о решении властей Канады разрешить вывоз со своей территории в Германию принадлежащую "Газпрому" газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода "Северный поток 1".

Турбина, построенная в Канаде компанией Siemens Energy AG, была отправлена на ремонт в Монреаль. В связи с введением антироссийских санкций в отношении российской нефтегазовой отрасли канадские власти отказывались ее возвращать.