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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:16

Что случилось этой ночью: среда, 20 июля

Заявления Путина, Иран ищет сотрудничества с РФ, пошлина на российскую пшеницу выросла

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- Путин предупредил Шольца, что запуск "Северного потока 2" не сможет исправить дефицит. По словам президента РФ он поднимал эту тему в разговоре с канцлером

- Москва надеется, что США снимут ограничения на экспорт российского зерна. Об этом сказал Путин. Он также напомнил, что США сняли уже ряд ограничений, в частности, на поставки российских удобрений.

- Премьер Канады назвал сложным, но правильным решение вернуть турбину для "Северного потока". Так Джастин Трюдо прокомментировал вывоз со своей территории в Германию принадлежащую "Газпрому" турбину производства компании Siemens.

- РФ и Иран условились о реализации крупных совместных проектов. Об этом заявил Владимир Путин.

- Экспортная пошлина на пшеницу из РФ повышена на 7,7 % Пошлина на ячмень вырастет до 4 тыс. 413,7 рубля с 3 тыс. 775,9 рубля, на кукурузу - до 3 тыс. 144,9 рубля с 3 тыс. 075,1 рубля неделей ранее.

- Верховный лидер Ирана назвал сотрудничество с РФ необходимостью на фоне санкций. Он отметил, что между странами уже заключено много контрактов, в том числе, в нефтегазовой сфере.

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