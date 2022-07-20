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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:16

Елена Зеленская посетила США

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Первая леди Украины во вторник совершила официальный визит в США. Она была принята в Белом доме президентом Байденом и его супругой Джилл. Во время встречи они беседовали шла о том, какую поддержку могут оказать Украине США. Об этом сообщает телеканал CNN.

Джо Байден подарил Елене Зеленской букет цветов.

8 мая первая леди США Джилл Байден посетила украинский город Ужгород. Вместе с Еленой Зеленской она посетила школу в Ужгороде, где расселили перемещенных лиц из областей Украины.

Джо Байден Елена Зеленская
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