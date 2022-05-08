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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Первая леди США Джилл Байден посетила Украину

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Первая леди США Джилл Байден в воскресенье посетила украинский город Ужгород, сообщила пресс-служба Закарпатского областного совета.

"В частности, госпожа Байден встретилась в Ужгороде с украинской первой леди Еленой Зеленской", - говорится в сообщении в телеграм-канале.

Отмечается, что Джилл Байден и Елена Зеленская посетили школу в Ужгороде, где расселили перемещенных лиц из областей Украины.

Визит Джилл Байден в Ужгород не анонсировался и был закрытым для СМИ. На встрече присутствовала только пресс-служба Белого дома.

На данный момент Джилл Байден покинула территорию Украины.

Украина США Джилл Байден Елена Зеленская
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