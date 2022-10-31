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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Росатом получил разрешение на строительство II энергоблока АЭС "Эль Дабаа" в Египте

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта (ENRRA) выдало разрешение на строительство второго энергоблока АЭС "Эль Дабаа", говорится в сообщении Управления по атомным электростанциям Египта (NPPA).

С 23-27 октября ENRRA проводило проверку условий и готовности площадки к началу строительства.

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В другом сообщении NPPA, выпущенном в этот же день, говорится, что заливка первого бетона под второй энергоблок может состояться 19 ноября 2022 г.

Ранее "Росатом" уже сообщал об ориентировочном начале строительства объекта в ноябре.

Строительство первого энергоблока электростанции началось в июле.

В ноябре 2015 г. Россия и Египет подписали межправсоглашение о строительстве АЭС. EPC-контракт (на инженерные разработки, материально-техническое снабжение и строительство) по АЭС "Эль Дабаа" был заключен 31 декабря 2016 г. В декабре 2017 г. в Каире глава "Росатома" Алексей Лихачев и министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мохаммед Шакер подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на строительство 4-блочной АЭС "Эль Дабаа".

Строительство всех четырех блоков АЭС планируется завершить к 2028-2029 гг.

Росатом Египет Эль Дабаа
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