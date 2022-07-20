Драги готов остаться премьером Италии лишь при сохранении коалиции крупнейших партий

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Премьер Италии Марио Драги в среду заявил, что будет готов остаться на этом посту при условии, что все ведущие политические силы страны согласятся продолжить работать в коалиции национального единства.

"Если мы хотим и дальше работать вместе, то единственный вариант - это воссоздание пакта о коалиции. Для этого требуется мужество, альтруизм", - заявил он, выступая в сенате. По мнению Драги, именно на такой вариант рассчитывают итальянские избиратели.

При этом итальянские СМИ отмечают, что слова премьера, судя по всему, пришлись по душе далеко не всем. Так, сенаторы от "Движения пять звезд" не стали аплодировать премьеру, когда тот завершил выступление.

Сенаторы от правых партий реагировали на его слова сдержанно. В настоящее время ведущие политики правого толка собираются на совещание, организованное в доме лидера партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, чтобы обсудить дальнейшие действия.

Руководители "Движения пять звезд" также решили провести партийное совещание.

Ожидается, что судьба правительства Драги станет ясна позже в среду, когда обе палаты парламента завершат обсуждение работы кабмина, и станет понятно, располагает ли премьер поддержкой достаточного количества депутатов.

Проблемы в коалиции

Вопрос о дальнейшем пребывании Драги у власти стал актуален после того, как 14 июля входящее в его коалицию "Движение пять звезд" отказалось участвовать в голосовании в сенате по предложению о выделении примерно 23 млрд евро на помощь страдающим от инфляции гражданам и компаниям. В этой партии в целом не возражают против такой помощи, однако считают неприемлемыми некоторые из предложенных мер.

У Драги даже без "Движения пять звезд" есть поддержка большинства в обеих палатах парламента Италии. Однако он пришел к власти в 2021 году во главе коалиции, включавшей все основные партии. Тогда в Италии пошли на такой шаг, чтобы положить конец политическому кризису и не проводить внеочередные выборы в разгар пандемии COVID-19. Европейские СМИ отмечают, что, по мнению Драги, если кто-то из участников коалиции уйдет в оппозицию, то он не сможет занимать пост премьера: ведь изначально он обещал работать со всеми крупнейшими партиями Италии и не ввязываться в политические противостояния. Сам премьер - беспартийный.

Ситуация осложняется и итальянскими политическими реалиями. Опросы показывают рост поддержки у избирателей правых партий. Поэтому наблюдатели не исключают, что этим партиям может быть выгодно падение правительства Драги и проведение досрочных выборов в парламент.

При этом две правые партии - "Лига Севера" и "Вперёд, Италия" - входят в состав правящей коалиции. Они не заявляли, что больше не будут поддерживать Драги, но при этом - не хотят, чтобы в коалиции оставалось "Движение пять звезд". Кроме того, в этих партиях предупреждали, что готовы на случай досрочных выборов в парламент.

"Движение пять звезд", не считающее себя ни левым, ни правым, напротив, сейчас непопулярно в Италии. Некоторые эксперты полагают, что Конте пошел на конфликт с Драги, надеясь привлечь к себе внимание и вернуть былую популярность. В последние недели Конте нередко критиковал правительство Италии, после чего в СМИ и начали рассуждать о том, удержится ли Драги на посту премьера.

14 июля премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что решил подать в отставку, однако президент страны Серджо Маттарелла не принял его отставку.