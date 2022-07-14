Премьер-министр Италии Драги подал в отставку

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Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что решил подать в отставку, пишет Corriere della Sera. Прошение об отставке он направит президенту Серджо Маттарелле вечером 14 июля.

Драги выпустил соответствующее коммюнике и объяснил намерение уйти тем, что его правительство потеряло поддержку большинства политических сил.

Он напомнил, что в инаугурационной речи он обещал, что его правительство будет работать до тех пор, пока у него будут перспективы выполнить собственную программу. По его словам, эта программа утратила доверие большинства и в правящей коалиции появились разногласия.

"То, как проходило голосование сегодня в парламенте, важно с точки зрения политики. Коалиции национального единства, которая поддерживала наше правительство с момента его создания, больше нет" - добавил он.

Драги отметил, что "в последние дни делал все возможное, чтобы эта наша совместная работа продолжалась. В частности, я пытался идти навстречу тем требованиям, которые выдвигали политические силы. Но сегодня обмен мнениями и голосование в парламенте показали, что мои усилия оказались недостаточными".

Вопрос о дальнейшем пребывании Драги у власти стал актуален после того, как ранее в четверг входящее в правящую коалицию "Движение пять звезд" отказалось участвовать в голосовании в Сенате по предложению о выделении примерно 23 млрд евро на помощь страдающим от инфляции гражданам и компаниям. В этой партии в целом не возражают против такой помощи, однако считают неприемлемыми некоторые из предложенных мер.

У Драги даже без "Движения пять звезд" есть поддержка большинства в обеих палатах парламента Италии. Однако он пришел ко власти полтора года назад во главе коалиции, включавшей все ключевые партии. Он считает, что если кто-то из участников коалиции уйдет в оппозицию, то он не сможет занимать пост премьера: ведь изначально он обещал работать со всеми крупнейшими партиями Италии и не ввязываться в политические противостояния. Сам премьер - беспартийный.

Лидер "Движения пять звезд", экс-премьер Джузеппе Конте, напрямую не заявлял о выходе из коалиции, но предупреждал, что не готов поддерживать правительство в тех случаях, когда позиция его партии не принимается во внимание.

Ситуация осложняется и итальянскими политическими реалиями. Опросы показывают рост поддержки у избирателей правых партий. Поэтому наблюдатели не исключают, что этим партиям может быть выгодно падение правительства Драги и проведение досрочных выборов в парламент.

"Движение пять звезд", не считающее себя ни левым, ни правым, сейчас непопулярно в Италии. Некоторые эксперты полагают, что Конте пошел на конфликт с Драги, надеясь привлечь к себе внимание и вернуть былую популярность. В последние недели Конте нередко критиковал правительство Италии, после чего в СМИ и начали рассуждать о том, удержится ли Драги на посту премьера.

Драги возглавил правительство Италии в феврале 2021 года после развала предыдущей правящей коалиции. Тогда Маттарелла пригласил бывшего председателя ЕЦБ Драги, рассчитывая, что экономист сможет сформировать неполитическое и активное правительство, которое поддержит большинство. Альтернативой стали бы внеочередные парламентские выборы. Маттарелла считал, что Италия не могла их себе позволить тогда, в условиях экономического кризиса и пандемии.