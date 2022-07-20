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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

США поставят Украине еще четыре ракетных комплекса HIMARS

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - США в рамках нового пакета военной помощи для Украины направят Киеву еще четыре реактивных системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили в среду западные СМИ со ссылкой на шефа Пентагона Ллойда Остина.

Министр отметил, что пакет также будет включать в себя боеприпасы для РСЗО и артиллерийские снаряды.

СМИ уточняют, что с учетом новых поставок общее количество РСЗО, которые США в итоге передадут Украине, составит 16 единиц. Всего с начала спецоперации РФ Вашингтон оказал Украине военной помощи на сумму в $8 млрд, включая $2,2 млрд за июнь.

США Украина HIMARS
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