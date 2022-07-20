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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Передаваемые Украине американские РСЗО HIMARS способны вести огонь на расстояние до 80 км

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Поставляемые США на Украину реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS могут вести огонь на расстояние до 80 км, сообщил в среду на пресс-конференции шеф Пентагона Ллойд Остин.

"Дальность боя HIMARS составляет примерно 80 км, и это довольно хороший показатель", - сказал он в ответ на просьбу журналиста уточнить дистанцию, на которую могут стрелять эти РСЗО.

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Он напомнил, что США уже передали Украине 12 таких установок и собираются направить ей еще четыре.

В свою очередь председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что 200 украинских военных уже прошли курс обучения по применению HIMARS.

Накануне представитель Совета нацбезопасности (СНБ) США Джон Кирби заявил, что Вашингтон планирует в ближайшее время объявить о новом пакете военной помощи Киеву, который, в частности, будет включать дополнительную партию РСЗО HIMARS.

США Пентагон Украина
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