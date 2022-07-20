Китай в мае отказался от СПГ из США и нарастил закупки в России

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Китай в мае 2022 года сократил закупки сжиженного природного газа, но увеличил импорт газа по трубопроводам. В последнем месяце весны КНР отказалась от поставок СПГ из США и нарастила закупки в РФ.

Сокращение закупок СПГ на споте позволило сдержать рост стоимости импортируемого топлива.

Как сообщила таможня КНР, по газопроводам Китай импортировал 5,065 млрд куб. м газа после 5,39 млрд куб. м в апреле и 4,541 млрд куб. м в мае 2021 года. Страна наращивает отбор газа по газопроводам в условиях значительного превышения спотовых цен на СПГ контрактных цен трубопроводного газа.

Рост в годовом исчислении обеспечен прежде всего наращиванием поставок российского газа по газопроводу "Сила Сибири": в мае 2021 года "Газпром" поставлял около 22 млн куб. м в сутки, в мае 2022-го - около 43 млн куб. м.

Поставки туркменского газа в мае были стабильны на уровне 2,6 млрд куб. м, узбекского - свыше 0,4 млрд куб. м., объемы из Казахстана и Мьянмы к маю прошлого года сократились примерно на четверть - до 0,5 млрд куб. м и 0,2 млрд куб. м соответственно.

В виде СПГ Китай в мае 2022 года закупил 6,272 млрд куб. м, или 4,823 млн тонн, - год назад было 6,717 млн тонн. Главная причина снижения импорта энергоресурсов с начала года - введение жестких ограничений для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Число стран-поставщиков СПГ сократилось до 9 с 15 годом ранее и с 10 в апреле. Благодаря сокращению закупок СПГ на споте Китаю удалось уменьшить среднюю цену импорта СПГ до $545 за тысячу кубометров с $580 в апреле. При этом спотовый индекс JKM Platts (Japan Korea Marker - отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) в мае превышал $805.

В мае Китай опять не получил ни одного груза СПГ из США, ранее поставок не было в январе и марте, в феврале - одна, в апреле - пять. Политика Европы по сокращению зависимости от российского экспорта привела к взлету цен и направлению свободных объемов со всего мира на рынок ЕС. Кроме того, европейский рынок для СПГ из США является наиболее удобным и близким с точки зрения логистики.

По данным таможни КНР, Россия в мае-2022 поставила в Китай 677 млн куб. м газа в виде СПГ (это около восьми партий) после 516 млн куб. м в апреле и 418 млн куб. м в мае прошлого года. В РФ крупнотоннажный СПГ производят заводы "Сахалин-2" (совладельцы "Газпром", Shell, Mitsui, Mitsubishi) и "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).