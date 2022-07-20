Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

"Газпром" сообщил об очередном рекорде суточных поставок в КНР по "Силе Сибири"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - "Газпром" 19 июля зафиксировал новый исторический рекорд суточного объема поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщает компания.

"Китай наращивает объемы суточных закупок российского газа по газопроводу "Сила Сибири" - 19 июля достигнут новый исторический рекорд. В настоящее время "Газпром" ведет поставки сверх суточных контрактных количеств. Поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между "Газпромом" и китайской компанией CNPC", - говорится в заявлении концерна.

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия 2022 года поставки российского трубопроводного газа в КНР выросли на 63,4%. Согласно ежеквартальному отчету компании, за шесть месяцев 2021 года в Китай было поставлено 4,619 млрд куб. м газа. Таким образом, за минувшие полгода трубопроводные поставки составили 7,5 млрд куб. м газа.

Поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года, первые пять лет отводятся на наращивание объемов до 38 млрд куб. м в год.

Газпром Сила Сибири КНР газ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В СПЧ сочли, что проект о запрете ЛГБТ-пропаганды нужно обсудить на предмет свободы слова

В СПЧ сочли, что проект о запрете ЛГБТ-пропаганды нужно обсудить на предмет свободы слова

У заразившегося оспой обезьян россиянина прошел инкубационный период

В Госдуме готовы принять поправки о передаче икон из музеев в храмы

В Госдуме готовы принять поправки о передаче икон из музеев в храмы

Поисковики будут помечать "Википедию" как нарушителя законодательства РФ

Поисковики будут помечать "Википедию" как нарушителя законодательства РФ
Пандемия коронавируса

Суточная COVID-заболеваемость в РФ впервые с мая достигла почти 5,7 тыс. человек

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал гражданам из уязвимых категорий вновь носить маски

Эстонский фонд признан нежелательным в РФ

Эстонский фонд признан нежелательным в РФ

Пограничный пункт Крупец в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины

Wildberries фиксирует нетипичный взлет спроса на санки в июне-июле

В 2021 году сменился лидер российского рынка сыра

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });