"Газпром" сообщил об очередном рекорде суточных поставок в КНР по "Силе Сибири"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - "Газпром" 19 июля зафиксировал новый исторический рекорд суточного объема поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщает компания.

"Китай наращивает объемы суточных закупок российского газа по газопроводу "Сила Сибири" - 19 июля достигнут новый исторический рекорд. В настоящее время "Газпром" ведет поставки сверх суточных контрактных количеств. Поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между "Газпромом" и китайской компанией CNPC", - говорится в заявлении концерна.

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия 2022 года поставки российского трубопроводного газа в КНР выросли на 63,4%. Согласно ежеквартальному отчету компании, за шесть месяцев 2021 года в Китай было поставлено 4,619 млрд куб. м газа. Таким образом, за минувшие полгода трубопроводные поставки составили 7,5 млрд куб. м газа.

Поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года, первые пять лет отводятся на наращивание объемов до 38 млрд куб. м в год.