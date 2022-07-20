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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Прекращение поставок газа из РФ обойдется Германии в 4,8% потерянного ВВП в 2022-2024 гг.

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Полное прекращение поставок российского газа в Европу будет стоить Германии порядка 4,8% потерянного ВВП в 2022-2024 гг., прогнозируют эксперты Международного валютного фонда (МВФ).

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Остановка поставок газа из РФ будет иметь серьезные последствия для Германии, и экономические потери будут постоянными, то есть экономика не сможет наверстать упущенное в последующие годы, говорится в докладе, который подготовили эксперты МВФ Тин Лань, Гален Шер и Цзин Чжоу.

"Мы выявили, что в случае прекращения поставок из РФ, дефицит газа в ФРГ во втором полугодии 2022 года достигнет 9%, 10% в 2023 году и 4% в 2024 году, и эти проблемы лягут на компании", - отмечают эксперты.

С учетом прямых и вторичных последствий нехватки газа, а также фактора возникающей в связи с этим неопределенности, прекращение поставок газа из России будет стоить ФРГ 1,5% потерянного ВВП в 2022 году, 2,7% ВВП в 2023 году и 0,4% ВВП в 2024 году, прогнозируют аналитики МВФ.

Согласно прогнозу МВФ, экономика Германии вырастет на 1,2% в текущем году и на 0,8% в 2023 году, инфляция составит в среднем 7,7% в 2022-м и 4,8% в 2023 году.

Германия МВФ
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