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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

В Еврокомиссии сочли, что страны ЕС смогут продержаться ближайшую зиму без газа РФ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Страны Евросоюза обладают механизмами, которые, если это потребуется, позволят обойтись предстоящей зимой без поставок газа из России, заявил в среду член Еврокомиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

"Считаю, что у нас есть все, включая предложенный сегодня план по сокращению потребления газа, чтобы быть в состоянии провести ближайшую зиму без российского газа", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Так Бретон ответил на вопрос, не будет ли в случае прекращения поставок из России риска введения ограничений на потребление газа в странах ЕС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что развитие событий, при котором поставки газа из России полностью прекратятся, следует считать вероятным.

"Считаю вероятным сценарий, при котором мы окажемся полностью лишенными поставок российского газа", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

Фон дер Ляйен отметила, что подобное развитие событий "окажет влияние на все страны ЕС".

Говоря о том, каким образом Европа может преодолеть возможные трудности с поставками энергоресурсов, глава Еврокомиссии подчеркнула важность сохранения единства стран ЕС.

Комментируя предложения Еврокомиссии по сокращению потребления газа на 15% к весне 2023 года, она пояснила, что если план будет утвержден, то страны поначалу сами должны будут решать, выполнять ли эту задачу. Однако Фон дер Ляйен предупредила, что если ситуация с газом станет действительно опасной, то цель в 15% будет уже обязательной к выполнению.

Еврокомиссия ЕС
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