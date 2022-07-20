Мали выдворяет представителя миссии ООН

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Военные власти Мали в среду распорядились выдворить из страны официального представителя миссии ООН - MINUSMA, обвинив его в распространении "неприемлемой информации" по делу о военных из Кот-д'Ивуара, задержанных в малийской столице Бамако, сообщает газета Le Figaro.

"Такое решение появилось в контексте уже напряженных отношений между Мали и ее международными партнерами", - отмечает издание.

По данным газеты, власти страны уведомили заместителя спецпредставителя генсека ООН в Мали Даниэлу Крослак, что официальный представитель MINUSMA Оливье Сальгадо должен покинуть территорию страны в течение 72 часов. Власти пояснили, что причиной такого решения стала "тенденциозная и неприемлемая информация", которую Сальгадо распространял в твиттере.

Как следует из коммюнике властей, представитель MINUSMA заявил "без каких-либо доказательств, что малийские власти якобы были предварительно проинформированы о прибытии 49 ивуарийских военных гражданским рейсом в международный аэропорт Бамако в воскресенье, 10 июля".

Кот д'Ивуар в свою очередь потребовал немедленного освобождения своих военнослужащих, объяснив их присутствие в Мали задачей логистической поддержки MINUSMA, и обвинил местные власти в дестабилизации обстановки. Ивуарийская сторона заявила, что в Бамако хорошо знали о причинах прибытия ее военных.

В Мали ранее произошли два военных переворота подряд - в августе 2020 года и в мае 2021 года. Переходное правительство затем обещало, что государство вернется к гражданскому управлению в марте 2024 года. Политический кризис совпал с серьезными проблемами с безопасностью страны, на севере которой в 2012 году активизировались вооруженные группы сепаратистов, одновременно с которыми имели место террористические акции радикальных исламистов.