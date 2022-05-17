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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:14

Власти Мали сообщили о предотвращении попытки переворота

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Правительство Мали в ночь на вторник сообщило о предотвращенной попытке военного переворота, организованной, как утверждается, при иностранной поддержке.

"Правительство Мали заверяет, что ситуация под контролем и призывает население сохранять спокойствие", - говорится в сообщении властей, опубликованном африканскими СМИ.

Власти пояснили, что попытка переворота состоялась еще в ночь на 12 мая. Ее совершила "небольшая группа офицеров".

В сообщении отмечается, что "военных поддерживала западная страна", какая именно не уточняется.

"Попытку переворота удалось предотвратить, благодаря бдительности и профессионализму сил безопасности Мали", - подчеркнуло правительство.

В последние месяцы между военным руководством Мали и Францией возникла напряжённость. Одной из причин стали сообщения о начале работы с малийскими военными наемников из ЧВК "Вагнер".

Мали Франция ЧВК Вагнер
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