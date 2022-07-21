Талибы раскритиковали доклад Миссии ООН по теме прав человека в Афганистане

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" ("Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация) назвало доклад Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) по правам человека в Афганистане "пропагандой".

"Доклад МООНСА о правах человека в Афганистане не соответствует действительности. В стране нет произвольных убийств или арестов. Если кто-то убивает или произвольно арестовывает, этот человек считается преступником и предстанет перед законом шариата", - написал в социальных сетях официальный представитель талибов Забиулла Муджахид.

Накануне Миссия ООН опубликовала доклад, в котором описывается ситуация с правами человека в этой стране за 10 месяцев правления движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), документ опубликован на сайте ООН.

"В период с середины августа 2021 года по середину июня 2022 года МООНСА зарегистрировала 2106 жертв среди гражданского населения (700 убитых, 1406 раненых). Большинство этих жертв - результат целенаправленных нападений вооруженной группировки "ИГИЛ-Хорасан" ("Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.) на общины этнических и религиозных меньшинств", - говорится в докладе.

По информации Миссии, за отчетный период ООН зарегистрировала по меньшей мере 160 убийств бывших правительственных чиновников и сотрудников сил безопасности представителями де-факто властей.

Также авторы отчета считают, что талибы ограничивают инакомыслие, подавляя протесты и ограничивая свободу СМИ, в том числе путем произвольных арестов журналистов, участников акций и представителей гражданского общества.

В миссии озабочены деятельностью Главного управления разведки (Истихбарат) Афганистана, чьи должностные лица, по данным ООН, практикуют суровое обращение с людьми, лишенными свободы. В отчете подробно говорится об их причастности к внесудебным казням, пыткам и жестокому обращению, а также произвольным арестам.

Также авторы отчета считают, что изданные в Министерстве пропаганды добродетели и предотвращения порока (Амр биль Маруф) Афганистана директивы ограничивают права и свободы афганцев, в частности женщин и девочек, а ситуация с правами человека усугубляется общенациональным экономическим, финансовым и гуманитарным кризисом беспрецедентного масштаба. По меньшей мере 59 % населения в настоящее время нуждается в гуманитарной помощи - на шесть миллионов человек больше, чем в начале 2021 года.