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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Что случилось этой ночью: четверг, 21 июля

Драги планирует отставку, талибы критикуют доклад ООН, глава ЦРУ беспокоится за Тайвань

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка сводка событий, произошедших за ночь:

- Передаваемые Украине американские РСЗО HIMARS способны вести огонь на расстояние до 80 км. Об этом сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.

- Талибы раскритиковали доклад Миссии ООН по теме прав человека в Афганистане. Представители движения назвали его пропагандой.

- Байден негативно высказался о возможной поездке Пелоси на Тавань. Он заявил, что американские военные относятся к этому отрицательно.

- Американский генерал признал, что космические силы США помогают ВСУ. Он также подчеркнул решающее значение, которое имеет космическое пространство для боевых действий.

- Премьер Италии Драги планирует вновь подать в отставку. Политик объявит об этом решении в четверг утром.

- Глава ЦРУ считает, что Китай не отказывается от планов присоединения Тайваня. Уильям Бернс полагает, что Китай "полон решимости".

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