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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Запад рассматривает возможность поставок Украине своих истребителей

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Начальник штаба ВВС США Чарльз Браун не исключил, что Запад может в перспективе поставить Украине истребители своего производства.

"Есть американские (самолеты - ИФ), есть Gripen из Швеции, есть Eurofighter или Rafale. Так что есть целый ряд различных платформ, которые могли бы пойти в Украину", - цитирует издание Politico ответ генерала на вопрос NBC News на Аспенском форуме по безопасности.

Он добавил: "Чего я не могу сделать, так это сказать вам, что конкретно это будет".

"Комментарий Брауна подразумевает, что разговор о фактической отправке военных самолетов ведется, но что это будет и когда это произойдет - неясно", - пишет Politico.

Gripen Eurofighter
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