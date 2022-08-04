Сербский телеканал сообщил о возможной передаче Украине четырех Су-25

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Северная Македония передала Украине четыре истребителя Су-25, однако о том, где именно они находятся сейчас, не сообщается, сообщил сербский телеканал РТС.

"Министерство обороны Северной Македонии ни отвергло, но и не подтвердило сообщения о том, что четыре самолета Су-25, которые были получены в 2001 году, вернули на Украину. Ведомство отметило, что они были сняты с вооружения в 2004 году", - передает РТС.

"Детали будут рассекречены и объявлены общественности", - пообещали в министерстве.

Четыре Су-25 Северная Македония приобрела у Украины в 2001 году, когда македонская армия противостояла этническим албанским сепаратистам из так называемой Национальной освободительной армии, напоминает РТС.

В конце июля сообщалось, что Северная Македония передала Украине 31 танки Т-72, которые также использовались в 2001 году в операции против албанских сепаратистов.