В ЛНР решили отказаться от использования поисковика Google

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Власти Луганской народной республики приняли решение отказаться от использования поискового сервиса Google на территории ЛНР, заявил глава республики Леонид Пасечник.

"Война - это не только ракеты, которые летят на наши города, но и шквал фейков и дезинформации, которыми нас закидывают со стороны Украины... Главным оружием, к сожалению, становится Google: количество фейков и экстремистских материалов здесь только увеличивается, и никакие штрафы и решения суда для них роли не играют. Компания ведет целенаправленную пропаганду терроризма и экстремизма, а значит - просто ни во что не ставит своих пользователей из Луганской народной республики", - говорится в заявлении, опубликованном в четверг в телеграм-канале Пасечника.

"Нам такие информационные прилёты не нужны: ни со стороны Украины, ни со стороны Запада. Справимся и без Google. Исправятся, начнут уважать людей - подумаем о возвращении", - заявил глава ЛНР.