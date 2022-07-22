Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Власти ДНР решили заблокировать Google

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Донецкой народной республике вслед за Луганской народной республикой заблокировали доступ к поисковому сервису Google, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Нами принято решение о блокировании Google на территории ДНР", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой Пушилина.

Сообщается, что причиной блокировки стала "настоящая травля русских, навязывание лжи и дезинформации".

О том, что власти ЛНР приняли решение отказаться от использования Google на своей территории заявил накануне глава республики Леонид Пасечник.

Google Денис Пушилин ДНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Премьер-министром Шри-Ланки стал Динеш Гунавардена

Премьер-министром Шри-Ланки стал Динеш Гунавардена

Верховный лидер талибов запретил критиковать чиновников

Что случилось этой ночью: пятница, 22 июля

Япония обеспокоена возможным углублением военного сотрудничества РФ и КНР

Япония обеспокоена возможным углублением военного сотрудничества РФ и КНР

Трое сирийских военных погибли, семь ранены в результате авиаудара Израиля

Россиянка Кикина отправится на МКС на корабле Crew Dragon не ранее 29 сентября

Россиянка Кикина отправится на МКС на корабле Crew Dragon не ранее 29 сентября

Драупади Мурму избрана президентом Индии

Запуск ракеты компании SpaceX отменен менее чем за минуту до старта

Запуск ракеты компании SpaceX отменен менее чем за минуту до старта

Что произошло за день: четверг, 21 июля

Президент Италии решил распустить парламент страны

Президент Италии решил распустить парламент страны
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });