Власти ДНР решили заблокировать Google

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Донецкой народной республике вслед за Луганской народной республикой заблокировали доступ к поисковому сервису Google, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Нами принято решение о блокировании Google на территории ДНР", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой Пушилина.

Сообщается, что причиной блокировки стала "настоящая травля русских, навязывание лжи и дезинформации".

О том, что власти ЛНР приняли решение отказаться от использования Google на своей территории заявил накануне глава республики Леонид Пасечник.