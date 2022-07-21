В Париже ждут, что нефтяные компании помогут французам облегчить расходы на горючее

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Официальный представитель французского правительства Оливье Веран заявил, что власти страны ожидают от нефтяных компаний дополнительных шагов навстречу потребителям в связи с ростом цен на нефтепродукты.

"До конца недели, надеюсь, мы сможем сделать соответствующие объявления", - сообщил Веран в четверг в эфире канала Franceinfo.

Правительство "ведет работу с нефтяными компаниями", в частности с TotalEnergies, чтобы те помогли французам выдерживать рост цен на горючее.

Группа TotalEnergies, поясняет Franceinfo, распорядилась о скидке в 10 центов на литр бензина, но только на заправках, расположенных вдоль автомагистралей. "Мы хотели бы, чтобы эти усилия были умножены и, следовательно, чтобы было что-то сразу видимое, осязаемое, ощутимое для французов", - добавил представитель правительства Франции.

Веран высказался против обсуждаемой в политической среде специальной пошлины на сверхприбыли, получаемые нефтяными компаниями.