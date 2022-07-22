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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Total снизит цены на АЗС во Франции на 0,1-0,2 евро за литр до конца года

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Французская TotalEnergies до конца года снизит цены на моторное топливо на своих АЗС во Франции.

С 1 сентября по 1 ноября цены будут снижены на 0,2 евро за литр по сравнению с мировыми рыночными котировками, а с 1 ноября по 31 декабря - на 0,1 евро за литр, говорится в пресс-релизе компании.

В период с 1 по 31 августа компания будет давать автомобилистам скидку в размере 0,12 евро на литр.

TotalEnergies пошла на такой шаг под давлением правительства, призывавшего компанию делать больше для помощи французам в период рекордного роста потребительских цен.

Инфляция в стране в июне, гармонизированная со стандартами Европейского союза, ускорилась до рекордных 6,5% в годовом выражении. При этом больше всего цены выросли именно на энергоносители - на 33,1%.

Французское правительство также субсидирует топливо для французов, предоставляя им отдельную скидку в 0,18 евро на литр.

TotalEnergies Франция Евросоюз
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