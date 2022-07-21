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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Лидер боснийских сербов уверен, что Республика Сербская добьется независимости

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Член президиума Боснии и Герцеговины (высший руководящий орган страны) от боснийских сербов Милорад Додик в четверг в интервью местной телерадиокомпании РТРС рассказал о мечте видеть Республику Сербскую независимой.

"Моя мечта - видеть Республику Сербскую независимой, развитой и счастливой, и я уверен, что это произойдет", - сказал политик.

Он вновь выразил мнение, что "Босния и Герцеговина - несостоявшееся государство, являющееся протекторатом международного сообщества, которое движется не к стабильному обществу, а к распаду".

По словам Додика, если у Боснии и Герцеговины нет шанса на успех, она должна распасться, и она распадется. "Я не знаю, когда это произойдет, через 15 дней или через пять лет, но это случится, когда придет время", - отметил он.

В 1992-95 гг. Босния и Герцеговина пережила кровопролитный гражданский конфликт, конец которому положили Дейтонские соглашения, одной из сторон-гарантов которого выступила Великобритания.

Босния и Герцеговина - федеративное государство, в которое входят Федерация Боснии и Герцеговины (известная также как Мусульмано-Хорватская федерация) и Республика Сербская. Руководство страной обеспечивает президиум, состоящий из трех представителей основных религиозно-этнических групп - мусульман боснийцев, католиков хорватов и православных сербов. Кроме того, на федеральном уровне реализуются полномочия в сферах внешней политики и обороны.

Босния и Герцеговина Республика Сербская Милорад Додик
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