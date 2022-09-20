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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

Лидер боснийских сербов обсудит с Путиным проблемы экономики и энергетики

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Основными темами переговоров члена президиума Боснии и Герцеговины от Республики Сербской Милорада Додика с президентом России Владимиром Путиным станут вопросы экономики и энергетики, сообщил телеканалу РТРС глава представительства Республики Сербской в Москве Душко Перович.

"Они обсудят темы экономического плана, прежде всего энергетику... что для нас особенно важно, энергетическую независимость, бесперебойные поставки газа", - сказал он.

По его словам, также ожидается, что стороны обсудят строительство газопроводов и газовых электростанций в Республике Сербской.

"Эта встреча станет продолжением разговора, который состоялся у Додика с Путиным в июне в Санкт-Петербурге, - отметил Перович. - Ключевой момент заключается в том, что Босния и Герцеговина не ввела санкции в отношении России".

Босния и Герцеговина - федеративное государство, в которое входят Федерация Боснии и Герцеговины (известная также как Мусульмано-Хорватская федерация) и Республика Сербская. Руководит страной президиум, состоящий из трех представителей основных религиозно-этнических групп - мусульман боснийцев, католиков хорватов и православных сербов. Кроме того, на федеральном уровне реализуются полномочия в сферах внешней политики и обороны.

Босния и Герцеговина Республика Сербская Милорад Додик Владимир Путин
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