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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Российский космонавт и астронавт ESA вышли в открытый космос

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Российский космонавт Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства (ESA) Саманта Кристофоретти начали семичасовой выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), сообщили в "Роскосмосе".

Выход из модуля состоялся с более чем 50-минутным опозданием.

В ходе работ им предстоит вручную запустить десять малых космических аппаратов, созданных студентами Рязанского радиотехнического государственного университета и Юго-Западного государственного университета (город Курск).

Также они перенесут платформу с адаптерами с малого исследовательского модуля "Поиск" на многоцелевой лабораторный модуль "Наука" и установят адаптер для дистанционного манипулятора ERA на модуле "Поиск".

Расчетная продолжительность выхода - 6 часов 35 минут.

Также при наличии времени Артемьев и Кристофоретти установят вторую платформу с адаптерами на модуле "Наука". Эта операция по плану займет 1 час 8 минут.

Для Артемьева предстоящий выход станет шестым в космической карьере, для Кристофоретти - первым. Это будет 62-й российский выход в рамках проекта МКС и четвертый в 2022 году.

Предыдущий выход в открытый космос прошел 29 апреля.

Роскосмос ESA МКС Олег Артемьев
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