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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Российский космонавт и астронавт ESA запустили десять наноспутников

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Космонавт Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства (ESA) Саманта Кристофоретти в ходе работ в открытом космосе запустили десять наноспутников, созданных российскими студентами, следует из трансляции "Роскосмоса".

"Спутник пошел. Запустили", - сказал Артемьев представителю Центра управления полетами (ЦУП) во время запуска десятого спутника.

Артемьев и Кристофоретти вручную запустили десять малых космических аппаратов - два "Циолковский-Рязань" (1-2) и восемь "ЮЗГУ-55" (5-12), созданных студентами Рязанского радиотехнического государственного университета и Юго-Западного государственного университета (город Курск) по программе научно-образовательного эксперимента "Радиоскаф".

Ранее в четверг в 17:53 по московскому времени Кристофоретти открыла выходной люк модуля "Поиск" на российском сегменте МКС и начала выбираться на внешнюю поверхность станции, следом за ней в открытый космос вышел Артемьев. Выход из модуля состоялся с более чем 50-минутным опозданием.

Также в ходе работ им предстоит перенести платформу с адаптерами с малого исследовательского модуля "Поиск" на многоцелевой лабораторный модуль "Наука" и установить адаптер для дистанционного манипулятора ERA на модуле "Поиск".

Расчетная продолжительность выхода - 6 часов 35 минут.

Также при наличии времени Артемьев и Кристофоретти установят вторую платформу с адаптерами на модуле "Наука". Эта операция по плану займет 1 час 8 минут.

Ранее в "Роскосмосе" сообщали, что российский космонавт будет использовать скафандр "Орлан-МКС" 5 с красными полосками вдоль скафандра, астронавт ESA - "Орлан-МКС" 4 с синими полосками.

Роскосмос
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