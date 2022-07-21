В Финляндии разделились мнения насчет строительства забора на границе с РФ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Против строительства пограничного забора с Россией высказались 38% финнов - участников опроса, проведенного по заказу медиагруппы Uutissuomalainen. Сооружение ограждения поддержали 36%, еще 26% затруднились с ответом, сообщают в четверг местные СМИ.

Среди мужчин оказалось больше сторонников пограничных ограждений, чем среди женщин.

Среди сторонников партий самую большую поддержку возведению пограничного забора проявил электорат национал-радикальной партии "Истинные финны". Наиболее критично к идее отнеслись сторонники Союза левых сил и "Зеленые".

В опросе, проведенном в июне, участвовали 1 тыс. финнов. Допустимая погрешность опроса - 3,1 %.

Новый закон о пограничной охране, позволяющий строительство пограничных ограждений, был принят в начале июля. По оценкам Пограничной службы, забор на юго-востоке Финляндии может появиться уже этим летом.

Как сказал начальник отдела международного сотрудничества пограничной охраны Матти Питкянииттю, забор, оснащенный системой технического наблюдения, вероятно, будет установлен на отдельных участках границы Финляндии и России. "Надо помнить, что у нас 1 340 километров границы с Россией. По моим личным оценкам, достаточно оградить около 100-250 километров", - отметил он.