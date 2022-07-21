Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

В Финляндии разделились мнения насчет строительства забора на границе с РФ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Против строительства пограничного забора с Россией высказались 38% финнов - участников опроса, проведенного по заказу медиагруппы Uutissuomalainen. Сооружение ограждения поддержали 36%, еще 26% затруднились с ответом, сообщают в четверг местные СМИ.

Среди мужчин оказалось больше сторонников пограничных ограждений, чем среди женщин.

Среди сторонников партий самую большую поддержку возведению пограничного забора проявил электорат национал-радикальной партии "Истинные финны". Наиболее критично к идее отнеслись сторонники Союза левых сил и "Зеленые".

В миреФинляндия отгородится от России заборомЧитать подробнее

В опросе, проведенном в июне, участвовали 1 тыс. финнов. Допустимая погрешность опроса - 3,1 %.

Новый закон о пограничной охране, позволяющий строительство пограничных ограждений, был принят в начале июля. По оценкам Пограничной службы, забор на юго-востоке Финляндии может появиться уже этим летом.

Как сказал начальник отдела международного сотрудничества пограничной охраны Матти Питкянииттю, забор, оснащенный системой технического наблюдения, вероятно, будет установлен на отдельных участках границы Финляндии и России. "Надо помнить, что у нас 1 340 километров границы с Россией. По моим личным оценкам, достаточно оградить около 100-250 километров", - отметил он.

Финляндия Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российский космонавт и астронавт ESA вышли в открытый космос

Пандемия коронавируса

Байден заразился COVID-19

Байден заразился COVID-19

Лидер боснийских сербов уверен, что Республика Сербская добьется независимости

Лавров заявил о готовности РФ рассмотреть просьбу Венгрии об увеличении поставок газа

Лавров заявил о готовности РФ рассмотреть просьбу Венгрии об увеличении поставок газа

В Берлине заявили, что уже получили из Канады турбину для "Северного потока"

В Берлине заявили, что уже получили из Канады турбину для "Северного потока"

ЕЦБ повысил процентные ставки впервые за 11 лет - на 50 б.п.

ЕС запрещает импорт золота из РФ и упрощает транзакции с продукцией российского АПК

ЕС запрещает импорт золота из РФ и упрощает транзакции с продукцией российского АПК

В Эстонии намерены к концу года убрать все памятники советским воинам

В ЕС завершилась процедура одобрения дополнительных санкций против России

В ЕС завершилась процедура одобрения дополнительных санкций против России

Решение SAP уйти из РФ и Белоруссии сократит ее операционную прибыль на 350 млн евро

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });