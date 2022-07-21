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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Запуск ракеты компании SpaceX отменен менее чем за минуту до старта

Запуск ракеты компании SpaceX отменен менее чем за минуту до старта
Фото: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9, который планировался в четверг с очередной партией из 46 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, был отменен за 46 секунд до старта, сообщила компания-разработчик SpaceX.

О причинах не сообщается. Он перенесен на сутки.

Запуск предполагалось осуществить с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии в 10:39 по времени Тихоокеанского побережья США (20:39 по Москве).

Он должен был стать 53-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 4-й в нынешнем месяце.

За все время SpaceX запустила уже 2858 интернет-спутников Starlink. Часть из них вышли из строя или сошла с орбиты. Более 2,5 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. По данным SpaceX, интернет сеть Starlink доступна пользователям в 32 страх мира, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

Falcon 9 SpaceX США Starlink
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