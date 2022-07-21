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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

SpaceX собирается в четверг вывести на орбиту новую партию спутников Starlink

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в четверг стартует на орбиту с очередной партией из 46 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск планируется осуществить с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии в 10:39 по времени Тихоокеанского побережья США (20:39 по Москве).

Многоразовая первая ступень ракеты-носителя, которая будет использована в четвертый раз, должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.

Это будет уже 53-й по счету вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.

За всё время SpaceX запустила уже более 2,9 тыс. интернет-спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Около 2,6 тыс. аппаратов остается на орбите в рабочем состоянии.

На данный момент компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. По данным SpaceX, интернет сеть Starlink доступна пользователям в 32 страх мира, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным американских СМИ, группировкой этих спутников также активно пользуется Пентагон.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

SpaceX Falcon 9
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