В Иерусалимской церкви призвали Запад прекратить выпады против патриарха Кирилла

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Враждебную позицию западных стран в отношении патриарха Кирилла осудил в своем личном заявлении иерарх Иерусалимской православной церкви архиепископ Севастийский Феодосий.

"Мы во Святом граде Иерусалиме выражаем сожаление и осуждаем действия, предпринимаемые политическими силами Запада против Русской православной церкви и ее предстоятеля - Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла", - говорится в заявлении архиепископа, которое цитирует сайт Отдела внешних церковных связей РПЦ.

Архиерей напоминает, что недавно Канада включила патриарха Кирилла в список лиц, против которых объявлены санкции. "Это беззаконие поддерживается и другими западными странами. Такого рода действия мы воспринимаем как часть одного большого плана, нацеленного на ослабление роли и авторитета Православной церкви, ее духовной миссии в современном мире и уничтожение тех моральных ценностей, которые она проповедует", - считает представитель Иерусалимской церкви.

Он указал на то, что нападки на патриарха осуществляет "западная мощь, восхваляющая демократию и права человека, но в то же самое время поддерживающая однополые браки и другие вещи, которые невозможно одобрить и принять человеческим разумом".

В заключение архиепископ выразил уверенность, что предпринимаемые западными силами провокации не смогут повлиять на высокий авторитет патриарха Кирилла "среди русского народа и всех чад, окормляемых им от Востока до Запада".