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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

В РПЦ запрет въезда патриарха в Литву сочли отказом от европейской правовой традиции

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В решении Литвы запретить въезд в страну патриарху Кириллу в РПЦ расценили как попытку властей этой страны получить очки перед "старшими партнерами" и отказ от европейской правовой традиции.

"Им нет никакого дела до того, что на территории Литвы существует большая община православных верующих, и, кстати говоря, не только русских, но и литовцев, которые принадлежат к единой церкви", - сказал телеканалу "Россия 24" замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его мнению, отказывая во въезде патриарху, власти Литвы нарушают права верующих литовцев "совершенно недемократичным и политизированным способом, вот в чем дело - в отказе от представлений о религиозной свободе и европейской правовой традиции". Он считает, что таким образом власти Литвы реализуют не национальные интересы своего государства, а "какие-то свои собственные мелкие политические обязательства перед старшими партнерами, и поэтому все это смотрится беспомощно, неубедительно и самое главное - бесполезно для тех целей, которые якобы декларируются".

В целом, по мнению представителя РПЦ, этот демарш литовского руководства - часть кампании, которая направлена не только против политических действий российского государства, но и против самой русской культуры, против религиозных лидеров, которые носителями этой культуры являются.

"Это, на мой взгляд, свидетельствует о некоем тупике, в котором оказалась внешняя политика этого государства. Мне кажется, они уже не знают, что придумать, чтобы продемонстрировать свое лидерство в ненависти ко всему русскому", - заметил он.

МВД Литвы по предложению МИД страны запретило въезд предстоятелю РПЦ до июня 2027 года. 23 июня патриарх был внесен в список нежелательных для Литвы лиц из-за того, что он поддерживает российскую операцию на Украине.

РПЦ Патриарх Кирилл Литва Вахтанг Кипшидзе
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