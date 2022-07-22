Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 567,8 млн

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 567 881 183, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 380 613 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 90 200 438 и 1 026 294.

Индия - 43 825 185 и 525 870.

Бразилия - 33 505 727 и 676 486.

Франция - 33 546 628 и 152 277.

Германия - 30 329 122 и 143 061.

Великобритания - 23 421 534 и 183 415 (данные на утро четверга, в пятницу не обновлялись).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро пятницы составляет 820,9. В Индии на 1 млн жителей скончались 373 человека, в Бразилии - 3 137, во Франции - 2 307, в Германии - 1 696, в Великобритании - 2 663. Данные по США не приводятся.