Премьер-министром Шри-Ланки стал Динеш Гунавардена

Новый премьер-министр Шри-Ланки Динеш Гунавардена (в центре) Фото: Abhishek Chinnappa/Getty Images

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Главой правительства Шри-Ланки назначен Динеш Гунавардена, союзник семьи бывшего президента страны Готабаи Раджапаксы, подавшего в отставку ранее в июле на фоне длительных протестов из-за экономического кризиса в стране, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Новый президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе произвел это назначение через несколько часов после того, как силы безопасности очистили от людей главное место проведения протестов у президентского дворца в Коломбо, которое в течение нескольких месяцев было занято демонстрантами, недовольными политикой Раджапаксы.

Новый премьер-министр страны, как и ее бывший президент, происходит из известной семьи политиков. Ранее Гунавардена был членом парламента и министром внутренних дел, государственного управления, провинциальных советов и местного самоуправления.

В середине июля Раджапакса ушел в отставку с поста президента страны на фоне массовых протестов, которые продолжаются уже несколько месяцев.

21 июля к президентской присяге был приведен Ранил Викрамасингхе, шесть раз занимавший должность премьер-министра Шри-Ланки и считающийся также близким к семье Раджапаксы.

Шри-Ланка переживает самый серьезный экономический кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании. На Шри-Ланке наблюдается дефицит продовольствия, топлива и медикаментов.