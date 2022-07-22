Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Премьер-министром Шри-Ланки стал Динеш Гунавардена

Премьер-министром Шри-Ланки стал Динеш Гунавардена
Новый премьер-министр Шри-Ланки Динеш Гунавардена (в центре)
Фото: Abhishek Chinnappa/Getty Images

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Главой правительства Шри-Ланки назначен Динеш Гунавардена, союзник семьи бывшего президента страны Готабаи Раджапаксы, подавшего в отставку ранее в июле на фоне длительных протестов из-за экономического кризиса в стране, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Новый президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе произвел это назначение через несколько часов после того, как силы безопасности очистили от людей главное место проведения протестов у президентского дворца в Коломбо, которое в течение нескольких месяцев было занято демонстрантами, недовольными политикой Раджапаксы.

В миреУлетевший на Мальдивы президент Шри-Ланки послал в парламент имейл об отставкеУлетевший на Мальдивы президент Шри-Ланки послал в парламент имейл об отставкеЧитать подробнее

Новый премьер-министр страны, как и ее бывший президент, происходит из известной семьи политиков. Ранее Гунавардена был членом парламента и министром внутренних дел, государственного управления, провинциальных советов и местного самоуправления.

В середине июля Раджапакса ушел в отставку с поста президента страны на фоне массовых протестов, которые продолжаются уже несколько месяцев.

21 июля к президентской присяге был приведен Ранил Викрамасингхе, шесть раз занимавший должность премьер-министра Шри-Ланки и считающийся также близким к семье Раджапаксы.

Шри-Ланка переживает самый серьезный экономический кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании. На Шри-Ланке наблюдается дефицит продовольствия, топлива и медикаментов.

Шри-Ланка Динеш Гунавардена
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Верховный лидер талибов запретил критиковать чиновников

Что случилось этой ночью: пятница, 22 июля

Япония обеспокоена возможным углублением военного сотрудничества РФ и КНР

Япония обеспокоена возможным углублением военного сотрудничества РФ и КНР

Трое сирийских военных погибли, семь ранены в результате авиаудара Израиля

Россиянка Кикина отправится на МКС на корабле Crew Dragon не ранее 29 сентября

Россиянка Кикина отправится на МКС на корабле Crew Dragon не ранее 29 сентября

Драупади Мурму избрана президентом Индии

Запуск ракеты компании SpaceX отменен менее чем за минуту до старта

Запуск ракеты компании SpaceX отменен менее чем за минуту до старта

Что произошло за день: четверг, 21 июля

Президент Италии решил распустить парламент страны

Президент Италии решил распустить парламент страны

Российский космонавт и астронавт ESA вышли в открытый космос

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });