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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Улетевший на Мальдивы президент Шри-Ланки послал в парламент имейл об отставке

Улетевший на Мальдивы президент Шри-Ланки послал в парламент имейл об отставке
Военные у резиденции президента Шри-Ланки
Фото: Thilina Kaluthotage/NurPhoto via Getty Images

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена получил по электронной почте письмо от президента Готабаи Раджапаксы, в котором он заявил о своей отставке. Об этом сообщает в четверг издание The Times of India.

Сейчас Раджапакса находится на Мальдивах. Его решение уйти в отставку подтвердил бывший президент Мальдив Мохамед Нашид у себя в твиттере.

"Президент Готабая Раджапакса ушел в отставку. Я надеюсь, Шри-Ланка сможет развиваться дальше", - написал Нашид.

Раджапакса с супругой и телохранителями покинул страну в среду и сейчас находится на Мальдивских островах, хотя, по данным СМИ, он готовится вылететь в Сингапур.

После отъезда президента из страны в соответствии с конституцией Шри-Ланки его полномочия на временной основе до выборов нового главы государства сначала были переданы премьеру, однако позже возложены на председателя парламента. Ожидается, что нового президента Шри-Ланки парламентарии изберут 20 июля.

В минувшие выходные на Шри-Ланке прошли масштабные акции протеста. Участники этих акций ворвались в резиденцию президента, учинив там погром. Звучали требования, чтобы и президент, и премьер-министр ушли в отставку.

Шри-Ланка переживает самый серьезный экономический кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.

Протестующие на Шри-Ланке в резиденции президента

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Шри-Ланка
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