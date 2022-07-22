Германия приобретет 30% в Uniper наряду с другими мерами стабилизации бизнеса компании

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Правительство Германии приобретет 30%-ю долю в Uniper SE и предоставит дополнительную помощь энергокомпании, серьезно пострадавшей в результате сокращения поставок российского газа в ФРГ.

"Операции Uniper крайне важны для обеспечения Германии энергоресурсами и играют важную роль в европейском энергетическом секторе. Поэтому чрезвычайно важно стабилизировать компанию, немедленно решив ее проблемы с ликвидностью, а также принять меры для того, чтобы обезопасить ее модель бизнеса в газовой сфере", - говорится в пресс-релизе Fortum, материнской компании Uniper.

В рамках стабилизационного пакета правительство Германии приобретет порядка 157 млн обыкновенных акций нового выпуска Uniper по цене 1,7 евро за бумагу, то есть на общую сумму 267 млн евро.

Кроме того, власти ФРГ берут на себя обязательство обеспечить компании доступ к капиталу на сумму еще до 7,7 млрд евро в случае необходимости за счет приобретения ее конвертируемых бумаг.

Германский банк развития KfW, в свою очередь, увеличит действующую кредитную линию Uniper на 7 млрд евро – до 9 млрд евро.

Правительство Германии также намерено ввести механизм поглощения затрат, который коснется 90% всех издержек, понесенных компанией в связи с необходимостью замещать поставки российского газа более дорогими альтернативами, с 1 октября.

Власти страны готовы предоставлять Uniper дальнейшую помощь, если ее операционные потери в результате сокращения поставок газа достигнут 7 млрд евро, отмечается в пресс-релизе. Такая помощь, если она потребуется, не будет включать мер, размывающих доли акционеров.

Доля Fortum в Uniper, составляющая на данный момент около 80%, уменьшится до 56% в результате вливания капитала правительством ФРГ. Тем не менее, финская компания останется контролирующим акционером Uniper.

Акции Uniper теряют в цене 15% на торгах в пятницу, Fortum – 1,5%.