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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Fortum потеряла в l полугодии свыше 11 млрд евро из-за убытков германской "дочки"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В l полугодии 2022 года убытки финской государственной энергетической компании Fortum составили свыше 11 миллиардов евро.

Причиной убытков исполнительный директор Fortum Маркус Раурамо назвал "вызванный действиям России энергетический кризис в Европе", который привел к убыткам германскую "дочку" Fortum - Uniper.

"Когда этот немецкий газовый дилер не получает нужный ему природный газ из России, он вынужден покупать его на рынке по цене на текущий день. Однако продавать газ своим клиентам Uniper должна дешево, в соответствии со старыми контрактами", - объяснил Раурамо.

Он отметил, что Россия всегда была надежным поставщиком газа. И даже после того, как началась военная операция на Украине, поставки продолжались.

"В июне Россия начала сокращать поставки газа - и это изменило ситуацию, которая существовала на протяжении 50 лет", - признал Раурамо.

Fortum Uniper Германия Финляндия Маркус Раурамо
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