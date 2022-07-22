Гутерриш подписал меморандум между РФ и ООН о взаимодействии в поставках сельхозпродукции

Генсек ООН также сообщил о подписании соглашения о вывозе зерна из Украины по Черному морю

Подписание соглашения о вывозе зерна Фото: Пресс-служба Минобороны Турции/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Российское военное ведомство сообщило, что генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу подписал Меморандум о взаимодействии между Российской Федерацией и ООН о содействии поставок российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки.

"Я посмотрел документ, который вы привезли, и готов его сейчас подписать. Для нас очень важно решить вопрос экспорта на мировые рынки российского зерна", - заявил Гуттериш, чьи слова приводит Минобороны РФ.

"Рад вас видеть, господин Шойгу. Я хорошо помню, как вместе с вами мы эффективно решали вопросы восстановления мира и безопасности в Закавказье", - заявил Гутерриш.

Гутерриш также объявил о подписании соглашения о вывозе зерна из Украины по Черному морю. Трансляцию вел сайт ООН.

Он назвал подписание документа "маяком надежды в Черном море". Генсек отметил, что "важно, чтобы соглашение было полностью имплементировано".

Гутерриш поблагодарил Турцию за содействие в реализации данной инициативы, а также - власти России и Украины, согласившиеся подписать документ.