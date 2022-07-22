В Стамбуле будет создан координационный центр для организации досмотра судов с зерном

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Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Стамбуле создается совместный четырехсторонний координационный центр, представители которого будут организовывать досмотр судов, участвующих в вывозе зерна с территории Украины.

"В соответствии с соглашением, подписанным Россией, Турцией, представителями ООН и Украиной, в Стамбуле создается совместный четырехсторонний координационный центр. Представители СКЦ будут организовывать досмотровые мероприятия судов, задействованных в вывозе украинской сельхозпродукции, с целью недопущения провоза вооружения и боеприпасов, а также исключения провокаций", - говорится в заявлении Шойгу.

"Досмотр будет проводиться как на выходе, так и на входе в Черное море", - заявил он.

"Безопасность в территориальных водах Украины, включая противоминные мероприятия, должен обеспечивать Киев", - говорится в заявлении министра.

По его словам, реализация подписанных в Стамбуле договоренностей по зерну и удобрениям может начаться в ближайшие дни.

Как сообщалось, в пятницу в Стамбуле были подписаны два документа: меморандумы по снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции и удобрений из России на мировые рынки и по вывозу украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.