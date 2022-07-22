Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Украина ожидает до $1 млрд валютной выручки в месяц после начала экспорта зерна через порты

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Подписанные 22 июля в Стамбуле договоренности о начале вывоза сельхозпродукции из украинских портов принесут стране почти $1 млрд валютной выручки в месяц, считает заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

"Это возможность для аграриев вывезти урожай этого года и иметь средства для подготовки к следующей посевной. Кроме того, это почти миллиард долларов валютной выручки ежемесячно", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

"Контроль портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью был и остается за украинской стороной. Нахождение в этих портах других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений не предусматривается", - пояснил замминистра.

При этом он особо подчеркнул, что "разблокировка портов не предусматривает никакого ослабления санкций по отношению к России".

Между тем, как сообщалось, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК): "Сегодня в Стамбуле подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый документ – меморандум – предполагает подключение ООН по снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй документ – определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине".

нк

Copyright © 1989 - 2022 Интерфакс

Украина РФ Турция Стамбул
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Стамбуле будет создан координационный центр для организации досмотра судов с зерном

В Стамбуле будет создан координационный центр для организации досмотра судов с зерном

Гутерриш подписал меморандум между РФ и ООН о взаимодействии в поставках сельхозпродукции

Гутерриш подписал меморандум между РФ и ООН о взаимодействии в поставках сельхозпродукции

Российские космонавты три раза полетят на МКС на американском Crew Dragon

Французов обвинили в создании многочасовых пробок в Дувре из британских отпускников

Французов обвинили в создании многочасовых пробок в Дувре из британских отпускников

Песков подтвердил поездку Шойгу в Турцию, где готовится подписание соглашения по зерну

Премьер-министром Шри-Ланки стал Динеш Гунавардена

Премьер-министром Шри-Ланки стал Динеш Гунавардена

Верховный лидер талибов запретил критиковать чиновников

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });